Затварят пътя Рудозем-Смолян заради ремонт

Напрежение сред жителите на селата в така нареченото Ардинско корито в Родопите заради предстоящо затваряне на единствения им пряк достъп до Смолян.

Заради ремонта на мост по пътя Рудозем–Смолян от 17 август се предвижда пълно затваряне на пътя за извършване на строителните дейности. Това обрича живеещите в повече от 20 населени места по горното поречие на река Арда на липса на пряк достъп до областния град. За да стигнат до него, те трябва да обикалят десетки километри през Рудозем и Средногорци.

Кметът на Смолян Николай Мелемов е поискал лична среща със собственика на фирмата изпълнител, за да се намери решение на проблема.