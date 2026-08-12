Затварят пътя Рудозем-Смолян заради ремонт

Над 20 села остават без пряк достъп до града
Напрежение сред жителите на селата в така нареченото Ардинско корито в Родопите заради предстоящо затваряне на единствения им пряк достъп до Смолян.
Заради ремонта на мост по пътя Рудозем–Смолян от 17 август се предвижда пълно затваряне на пътя за извършване на строителните дейности. Това обрича живеещите в повече от 20 населени места по горното поречие на река Арда на липса на пряк достъп до областния град. За да стигнат до него, те трябва да обикалят десетки километри през Рудозем и Средногорци.
Кметът на Смолян Николай Мелемов е поискал лична среща със собственика на фирмата изпълнител, за да се намери решение на проблема.
Николай Мелемов – кмет на Смолян: "По-голямата част от финансирането е осигурена от община Смолян – над 30 милиона лева по Интегрираните териториални инвестиции са осигурени от община Смолян, т.е. ние финансираме. Отделно пътят е важен за общината и касае над 20 населени места. И затова искам среща със собственика на фирмата, защото според мен има начин да не се затваря и да се извърши ремонтът."