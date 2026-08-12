Над 100 участници ще се включат в Международната регата по Дунав, въпреки ниското ниво на реката

Нивото на Дунав продължава да пада и вече е с 114 сантиметра под условната нула. Въпреки рекордно ниското ниво, международната туристическа регата по реката продължава по план. Над 100 участници от различни държави се очаква да потеглят тази сутрин от Видин.

Регатата се провежда всяка година по едно и също време, а тазгодишното издание преминава при необичайно ниско ниво на реката.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Това не затруднява регатата. Няма проблеми с плаването и всичко се случва както обикновено.“

В регатата участват хора от различни държави и с различни професии. Тях ги обединява любовта към реката и самото преживяване.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Това са хора, които живеят с регатата. По някакъв начин тя остава в сърцата им.“

Плаването разкрива гледки към бреговете на Дунав, които трудно могат да бъдат видени от сушата.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Гледките са невероятни. Това е нещо, което трябва да видиш и да усетиш.“

Днес участниците ще изминат около 50 километра, като първата спирка е при Лом. Очаква се регатата да продължи по график въпреки рекордно ниското ниво на Дунав.