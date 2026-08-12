БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 100 участници ще се включат в Международната регата по Дунав, въпреки ниското ниво на реката

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Анжела Каменова
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нивото на Дунав продължава да пада и вече е с 114 сантиметра под условната нула. Въпреки рекордно ниското ниво, международната туристическа регата по реката продължава по план. Над 100 участници от различни държави се очаква да потеглят тази сутрин от Видин.

Регатата се провежда всяка година по едно и също време, а тазгодишното издание преминава при необичайно ниско ниво на реката.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Това не затруднява регатата. Няма проблеми с плаването и всичко се случва както обикновено.“

В регатата участват хора от различни държави и с различни професии. Тях ги обединява любовта към реката и самото преживяване.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Това са хора, които живеят с регатата. По някакъв начин тя остава в сърцата им.“

Плаването разкрива гледки към бреговете на Дунав, които трудно могат да бъдат видени от сушата.

Стилиян Бонев, организатор на регатата от българска страна: „Гледките са невероятни. Това е нещо, което трябва да видиш и да усетиш.“

Днес участниците ще изминат около 50 километра, като първата спирка е при Лом. Очаква се регатата да продължи по график въпреки рекордно ниското ниво на Дунав.

#международна регата по Дунав #ниско ниво на реката

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на...
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
6
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
4
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
6
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...

Още от: Регионални

71-годишен румънски турист се удави в Слънчев бряг
71-годишен румънски турист се удави в Слънчев бряг
Тротинетки на прицел: Полицията засилва проверките в курортите на морето Тротинетки на прицел: Полицията засилва проверките в курортите на морето
Чете се за: 01:47 мин.
Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите? Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите?
Чете се за: 03:12 мин.
Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян
Чете се за: 01:37 мин.
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки
Чете се за: 03:12 мин.
Има ли разлив на гориво от кораба "Кайрос", който 8 месеца е заседнал в Черно море? Има ли разлив на гориво от кораба "Кайрос", който 8 месеца е заседнал в Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите?
Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г. Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Румънски водолази унищожиха два дрона в района на Черно море
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ