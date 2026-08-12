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Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 02:55 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама младежи, които са нанесли побой над двама непалски граждани на 24 срещу 25 юли в Пловдив. Те са с повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на леки телесни повреди.

Извършителите, за които е установено, че са имали комуникация с младежите, обвинени в убийството на Георги Кузев от Кричим, са на 17 и 18 години. В момента те са задържани с полицейско разпореждане - съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в ареста. Единият от задържаните е бил част от групата, присъствала на Младежкия хълм на 4 август.

Нено Димов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Двамата забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротоара. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.“

Извършителите са установени на 10 август. В хода на разследването е установена и връзка между двамата младежи и групата, свързана с убийството на Младежкия хълм.

Пламен Пантов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Връзката е установена посредством видеозаписи, които са приобщени в хода на нашето разследване. По оперативен път служители на МВР установяват, че става въпрос за едни и същи лица.“

Единият от обвиняемите – пълнолетният младеж – е присъствал при случая на Младежкия хълм. Прокуратурата обаче не коментира дали е участвал в убийството, тъй като то се разследва от Окръжната прокуратура.

Пламен Пантов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Това, което мога да ви кажа, е, че лицето е присъствало. Повече информация касае друго разследване, което не е от нашата компетентност.“

И двамата задържани са учащи и нямат предходни криминални прояви. По оперативен път обаче е установено, че са склонни към прояви на безпричинна агресия.

Прокуратурата определя нападението над непалските граждани като напълно безпричинно.

Пламен Пантов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Причината - няма рационална и каквато и да било житейска логика. Нападението е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение.“

#непалски граждани #арести #побой #младежи #прокуратура #Пловдив

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