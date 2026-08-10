Георги Помашки: Виктория Ангелова направи нещо, което не съм очаквал

Георги Помашки сподели, че не е очаквал такива успешни за резултати за толкова кратко от Виктория Ангелова, която триумфира с титлата в тройния скок на световното първенство в лека атлетика за девойки в Юджин. Треньорът на скачачката сподели повече за пътя, по който тя е преминала само за последните 8 месеца относно въпросната дисциплина.

Пред БНТ Помашки разказа и за работната етика на Ангелова.

„България винаги е имала троен скок и в момента има. Пожелавам успех на нашите момичета. Виктория е едно дете, което направи нещо, което аз не съм очаквал и е много трудно за едно 17-годишно момиче, което работи само 8 месеца върху една дисциплина. Това показва, че е направил добър избор, добре са тренирали предишните треньори и сега в моите ръце тя просто се доразви“, бяха неговите първи думи.

„Виктория е много сериозно дете, тя над годините си по отношение на сериозността, която показва в нейната работа. Тя просто я върши, много е концентрирана. Не губи време в тренировките, не разговаря, не обръща внимание на другите. Няма да се занимава с нещо друго, освен с нейното точно изпълнение на програмата“, добави той.

Треньорът сподели, че е останал изненадан от представител на новата звезда в родната лека атлетика.

„Тя ме изненада радостно, защото аз планирам едни неща, а тя отиде още по-напред. Аз ще програмирам нови, мисля, че ще отиде още по-напред“, заяви Помашки.

Повече от интервюто с Георги Помашки можете да видите във видеото!