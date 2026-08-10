Три рекорда на шампионатите бяха регистрирани в първите три финала от европейското първенство по плуване

Три рекорда на шампионатите паднаха в първите три финала от европейското първенство по плуване в Париж.

Руският плувец Иля Бородин спечели финала на 400 метра съчетано плуване. 23-годишният състезател, който се състезава под неутрален флаг, постигна време от 4:08.17 минути, поставяйки рекорд на Европейските първенства.

Италианецът Алберто Рацети спечели сребро (4:10.40), а британецът Макс Личфийлд взе бронз (4:11.58).

Това е вторият златен медал на Бородин на Европейско първенство; през 2021 г. той спечели същата дисциплина в Будапеща.

Отборът на Великобритания спечели двете щафети за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил също с рекорди на шампионатите.

При жените британките спечелиха злато с време 7:45.93 минути. Унгария взе сребро със 7.49.09, а трети са рускините с 7:49.13 минути.

При мъжете Великобритания спечели злато с време 7:01.52 минути. Франция взе сребро (7:02.23), а Германия бронз (7:02.28).

Българското участие в първата вечерна сесия на шампионата отбеляза Габриела Георгиева, която остана 11-а в полуфиналите на 200 метра гръб.