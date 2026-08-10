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Диана Петкова не намери място на полуфиналите на 100 м свободен стил на европейското първенство по плуване

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Спорт
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Българската състезателка финишира с време 55.83 секунди в първия си старт на шампионата, което я остави седма в трета серия

диана петкова намери полуфиналите 100 свободен стил европейското първенство плуване
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Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с време 55.83 секунди в първия си старт на шампионата, което я остави седма в трета серия и не успя да подобро личното си постижение в дисциплината 55.68 секунди.

Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж - 50 свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст.

Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Марит Стеенберген с време 52.62 секунди, което е нов рекорд на шампионатите.

БНТ 3 излъчва шампионата на живо.

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#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Диана Петкова

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