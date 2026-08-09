Весела Лечева и легендарен доброволец с почетни медали от Световното гребане

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и известният пловдивски журналист и деятел Михаил Ванчев получиха почетни медала на Световното гребане в знак на благодарност за оказаната подкрепа към организацията на Световното първенство до 19 години в Пловдив.

Весела Лечева показа уважение от Българския олимпийски комитет към всички млади спортисти и им пожела шампионатът в Пловдив да бъде част от пътя им към олимпийския връх. Тя беше част и от официалното откриване на първенството, във финалния ден се включи в награждаването на медалистите, а по време на официалното закриване самата Лечева беше отличена от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, който е член на МОК.

В продължение на 15 години Михаил Ванчев отговоря за част от медийните дейности и подсигурява огромните екипи от доброволци, които стоят зад всяко голямо първенство. Тази година той навърши 70 години, но продължава да помага с ентусиазъм на по-младите си колеги, както в пресцентъра, така и по цялото протежение на Гребната база в Пловдив!

„Благодарение на отличната работа на огромен екип хора нашите състезатели имаха отлични условия. Изказвам искрени благодарности към всички, спомогнали за страхотния успех на това първенство. Адмирация към Пловдив и Организационния комитет. Вашите традиции и опит помогнаха да изпратим едно отлично състезание“, заяви президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Роланд.

Уникалността на Пловдив за Световното гребане се доказа и с финала на церемонията по закриването. Тогава Жан-Кристоф Ролан прие от председателя на организационния комитет Иван Попов знамето на световната федерация, което трябва да се предаде на следващия домакин и веднага му го върна, тъй като през 2027 г. Пловдив ще приеме Световното първенство до 19 г., и Световното първенство до 23 г.