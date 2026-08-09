БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световното гребане на крака пред първите български олимпийски шампионки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Точно преди 50 години на Олимпийските игри в Монреал 1976 г. гребането за първи път включва жени в олимпийската си програма

световното гребане крака първите български олимпийски шампионки
Слушай новината

Световното гребане, Българската федерация и организационният комитет на международните домакинства в Пловдив почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти на България в гребането.

Точно преди 50 години на Олимпийските игри в Монреал 1976 г. гребането за първи път включва жени в олимпийската си програма. Светла Оцетова и Здравка Йорданова на двойка скул стават първите български олимпийски медалисти, при това златни. Минути по-късно Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева - Барбалова печелят злато в дисциплината двойка без рулеви.

Междувременно Гинка Гюрова, Лиляна Васева, Рени Йорданова - Плачкова, Мария Модева и Капка Панайотова завоюват сребърните медали в дисциплината четворка с рулеви.

Деветте български гребкини получиха почетни плакети от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков и председателя на Организационния комитет в Пловдив Иван Попов. Те отдадоха почит на пионерите, променили историята на женското гребане. А „златните момичета“ на българското гребане бяха аплодирани от представители на всички страни участнички на Световното първенство в Пловдив през 2026 г., съдии и цялото ръководство на Световното гребане. Това се случи на специална церемония пред очите на целия гребен свят по време на традиционната Вечеря на нациите за Световното първенство по гребане до 19 г. в Пловдив.

Здравка Йорданова пък връчи на колежките си специално изработени реплики на медалите от 1976 г.

Свилен Нейков благодари на Жан-Кристоф Ролан и целия екип на Световното гребане за дългогодишната подкрепа и възможността заедно да отбележат този исторически момент.

Връщайки се половин век назад, ние се гордеем, че България е част от световната история на гребането. Гордеем се да сме днес заедно и да презентираме на света нашите олимпийски медалистки“, заяви Свилен Нейков.

През 1976 г., когато женското гребане за първи път е включено в олимпийската програма, България веднага заявява сериозни амбиции, спечелвайки два златни и един сребърен медал и се утвърди като една от изгряващите сили в този спорт.

#Жан-Кристоф Ролан #Светла Оцетова #Иван Попов #Свилен Нейков #Здравка Йорданова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Други спортове

Румяна Стоянова завърши на четвърта позиция във финал В на световното първенство по гребане
Румяна Стоянова завърши на четвърта позиция във финал В на световното първенство по гребане
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5280
Чете се за: 01:07 мин.
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
12790
Чете се за: 06:12 мин.
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
15785
Чете се за: 02:27 мин.
Пловдив ще домакинства на световните по гребане до 19 и 23 г. Пловдив ще домакинства на световните по гребане до 19 и 23 г.
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ