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Божидар Саръбоюков: Узрял съм психически

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Спорт
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Искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание, заяви скачачът преди старта на европейското по лека атлетика в Бирмингам.

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Божидар Саръбоюков не се поставя в ролята на фаворит преди европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се състои от 10 до 16 август и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ. Лекоатлетът е на мнение, че се чувства много по-силен психически спрямо миналите първенства.

На летище „Васил Левски“ Саръбоюков все пак поясни, че винаги си поставя високи цели.

"Със сигурност се чувствам по-освободен, пък и да бях фаворит пак казах, че на световното ми беше за урок, така че със сигурност в момента смятам, че съм много по-силен психически и отивам на първо място да се забавлявам", започна той.

"Аз винаги си поставям за цел най-доброто. Независимо колко има резултат даден фаворит, или всички фаворити, никога не смятам, че съм нещо по-малко от тях", добави той. добави скачачът.

Рекордьорът на България в скока на дължина отбеляза, че се радва на по-голямата конкуренция в световен мащаб, тъй като черпи мотивация за по-добри резултати.

„Чувствам се чудесно, подготовката мина перфектно. Смятам, че съм узрял доста психически. Началото на сезона не тръгна по най-добрия начин, но в последствие последните състезания ме направиха по-здрав психически. Осъзнах повече какво трябва да се случва, защото някои неща ми попречиха да тръгне по най-добрия начин сезонът. Смятам, че съм готов да направя с всеки един дуел. Надявам се всички да сме на добро ниво и че европейското ще е още по-силно от това, което беше в Рим, защото виждам формата на състезателите.

"И това ме радва даже. Точно заради това поколение, в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи, целите са ми още по-големи. Трябва да направя един интересен за мен скок, голям, който да си кажа един път е, представих се добре на голямо първенство. За медал смятам да го оставя за себе си, за резултат също. Просто искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание“, заяви Саръбоюков.

Повече от интервюто с Божидар Саръбоюков гледайте във видеото!

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Гледайте от 10 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 06:12 мин.
#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Божидар Саръбоюков

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