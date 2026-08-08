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Финал за Денислава Глушкова в Куршумлийска Баня

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Българката се справи с колубийка на полуфиналите.

денислава глушкова прекрати участието полуфиналите хорб
Снимка: БТА
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Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Глушкова победи Мария Ерасо (Колумбия) с 6:3, 6:2 за два часа и 8 минути на корта.

Българката поведе с 4:2 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 4:0 и без проблеми затвори мача.

За трофея 22-годишната софиянка излиза утре срещу рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас.

Глушкова има пет титли в кариерата си на сингъл на турнирите от веригата World Tennis Tour, а за последно е била шампионка три пъти в Анталия през 2024 година.

#Денислава Глушкова

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