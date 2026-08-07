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Пьотр Нестеров елиминира Адриан Андреев и се класира за полуфиналите в Пловдив

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Спорт
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Националът за Купа "Дейвис“ надделя в българския четвъртфинал на ATP Challenger 50, а Джордж Лазаров приключи участието си след поражение от Карлос Санчес Ховер

пьотр нестеров елиминира адриан андреев класира полуфиналите пловдив
Снимка: БТА
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Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив, след като спечели изцяло българския четвъртфинал срещу Адриан Андреев. Националът за Купа „Дейвис“ се наложи с 6:4, 6:1 след 72 минути игра на кортовете на ТК „Локомотив“.

Двубоят започна равностойно, като първите възможности за пробив се откриха пред Андреев при 4:3 в първия сет. Нестеров обаче отрази три точки за пробив, а още в следващия гейм нанесе решителния удар с пробив за 5:4. След това затвори първата част със сервис гейм на нула.

Във втория сет Нестеров демонстрира пълно превъзходство. След като изостана с 0:1, той спечели шест поредни гейма и сложи точка на спора с категоричното 6:1, осигурявайки си втори пореден полуфинал на турнир от това ниво в Пловдив.

В битката за място на финала българинът ще се изправи срещу румънеца Раду Михай Папое. Двамата са се срещали два пъти досега, като имат по една победа, и двата мача са от 2023 година.

В другия четвъртфинал Джордж Лазаров приключи впечатляващото си участие в турнира след загуба с 2:6, 3:6 от испанеца Карлос Санчес Ховер. Българинът, който започна надпреварата от квалификациите, достигна до първия си четвъртфинал на ниво ATP Challenger и преди това записа четири поредни победи без загубен сет.

По-късно през деня Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия) излизат в полуфиналите на двойки срещу бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро. Турнирът в Пловдив е вторият от сериите ATP Challenger, който се провежда тази година на кортовете на ТК „Локомотив“, а до края на сезона комплексът ще бъде домакин на още две международни надпревари.

#"Чалънджър 50" в Пловдив #тенис, Адриан Андреев # Пьотр Нестеров

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