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Прецедент в Монреал: След отпадането на Зверев, нито един от първите пет в света няма да играе на осминафиналите на Мастърса

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Френският ветеран Гаел Монфис пък изигра последния мач в кариерата си в Монреал

Снимка: БТА
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Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев отпадна от тенис турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Монреал. Канадецът Феликс Оже-Алиасим се отказа от участие заради контузии.

Водачът в схемата и номер три в света Александър Зверев отстъпи на нидерландеца Талон Грикспоор след 7:6 (3), 2:6, 4:6 в първия си мач.

"Не очаквах да играя добре, но не съм очаквал и да бъде толкова зле", призна Зверев след поражението във втория кръг.

Четвъртият в света Оже-Алиасим пък се оттегли от участие заради контузия на гърба, получена по време на тренировка в понеделник.

"Беше напълно неочаквано. Тренирам тук от две седмици и нямах никакъв проблем. Мислех, че всичко ще става по-добре, но днес опитах да загрея на корта и на практика не успях да сервирам", обясни представителят на домакините Оже-Алиасим.

Така след като световните номер 1 и 2 Яник Синер и Карлос Алкарас, както и петият в класацията на АТР Новак Джокович, се отказаха от участие, никой от първите 5 в световната ранглиста няма да играе на осминафиналите. Това е първият такъв случай в турнир от сериите Мастърс 1000 от този в Рим през 1991 г.

Даниил Мадведев загуби от Ботик ван де Зандсхулп с 3:6, 6:7 (5). Френският ветеран Гаел Монфис пък изигра последния мач в кариерата си в Монреал, след като допусна поражение от американеца Лърнър Тиен с 3:6, 6:0, 3:6. Америкецът Томи Пол победи друг французин Валентен Ройе с 6:4, 7:6 (5). Напред все пак продължи Теренс Атман, който надигра руснака Карен Хачанов с 6:4, 7:6.

#Валентен Ройе #АТР Мастърс 1000 в Монреал # Даниил Медведев #Феликс Оже-Алиасим #Александър Зверев

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