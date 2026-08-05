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Карлос Алкарас няма да защитава титлата си на Мастърса в Синсинати

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Спорт
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23-годишният испанец, който спечели турнира миналата година, все още не е възстановен от контузия.

карлос алкарас справи сърбин жегата синсинати
Снимка: БТА
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Карлос Алкарас няма да участва на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. 23-годишният испанец, който спечели турнира миналата година, все още не е възстановен от контузия.

„Пожелаваме на нашия шампион от 2025 г. всичко най-добро по време на възстановяването му. Очакваме с нетърпение завръщането му догодина!“, написаха от пресслужбата на турнира.

Турнирът в Синсинати ще се проведе от 11 до 23 август.

#Карлос Алкарас #АТР Мастърс 1000 в Синсинати

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