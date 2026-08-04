Бившият №1 в света Новак Джокович предложи промяна във формата на тенис мачовете. Идеята на 39-годишния атлет включва четири ключови промени.

„Трябва да променим системата за точкуване. Сетовете трябва да се играят до четири гейма вместо до шест. Може би без над-под, а до три сета, и мачовете да се държат в рамките на два часа. Това би било по-добре за всички“, цитира Tennis Up To Date думите на Джокович, позовавайки се на интервю с блогъра Ник Ноус Бол.

Подобна система се използва на финалите на ATP от следващо поколение, състезание за играчи до 21 години. Там сетовете се играят до четири гейма, правилото за златната точка се използва в случаи на тайбрекове, а форматът на мача е по-кратък.