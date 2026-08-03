Тейлър Фриц триумфира във Вашингтон след успех над испанската сензация Рафаел Ходар

Американецът спечели 11-ата титла в кариерата си, след като надделя в два сета във финала на турнира от сериите ATP 500
Тейлър Фриц спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка във Вашингтон, след като във финалната среща победи испанския талант Рафаел Ходар със 7:6(2), 6:4. Двубоят продължи час и 50 минути и се изигра в понеделник, след като беше отложен с ден заради гръмотевичните бури в американската столица.
Първият сет предложи изключително равностойна битка, в която двамата тенисисти не успяха да си осигурят пробив и логично се стигна до тайбрек. В него поставеният под №3 в схемата Фриц демонстрира по-голяма стабилност, реализира два минипробива и затвори частта със 7:2 точки.
Американецът пренесе инерцията си и във втория сет, в който поведе с два ранни пробива за 3:0. Ходар успя да върне единия брейк и намали изоставането си до 2:3, но Фриц не допусна нов обрат и запази аванса си до края на срещата.
Така най-добрият американски тенисист в момента стигна до своята 11-а титла в професионалната кариера, като освен трофея прибави и 461 835 долара от наградния фонд на надпреварата. Финалистът Рафаел Ходар, който продължава впечатляващото си израстване, си тръгва от Вашингтон с близо 250 000 долара и най-големия финал в кариерата си досега.