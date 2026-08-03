БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 00:57 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Фриц триумфира във Вашингтон след успех над испанската сензация Рафаел Ходар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Американецът спечели 11-ата титла в кариерата си, след като надделя в два сета във финала на турнира от сериите ATP 500

тейлър фриц триумфира вашингтон успех испанската сензация рафаел ходар
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тейлър Фриц спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка във Вашингтон, след като във финалната среща победи испанския талант Рафаел Ходар със 7:6(2), 6:4. Двубоят продължи час и 50 минути и се изигра в понеделник, след като беше отложен с ден заради гръмотевичните бури в американската столица.

Първият сет предложи изключително равностойна битка, в която двамата тенисисти не успяха да си осигурят пробив и логично се стигна до тайбрек. В него поставеният под №3 в схемата Фриц демонстрира по-голяма стабилност, реализира два минипробива и затвори частта със 7:2 точки.

Американецът пренесе инерцията си и във втория сет, в който поведе с два ранни пробива за 3:0. Ходар успя да върне единия брейк и намали изоставането си до 2:3, но Фриц не допусна нов обрат и запази аванса си до края на срещата.

Така най-добрият американски тенисист в момента стигна до своята 11-а титла в професионалната кариера, като освен трофея прибави и 461 835 долара от наградния фонд на надпреварата. Финалистът Рафаел Ходар, който продължава впечатляващото си израстване, си тръгва от Вашингтон с близо 250 000 долара и най-големия финал в кариерата си досега.

#ATP 500 във Вашингтон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
5
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: ATP

Янаки Милев преодоля испанец на старта в Пловдив, Александър Василев отпадна
Янаки Милев преодоля испанец на старта в Пловдив, Александър Василев отпадна
Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати
Чете се за: 01:32 мин.
Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша
Чете се за: 01:20 мин.
Григор Димитров регистрира нов прогрес в ранглистата на АТР Григор Димитров регистрира нов прогрес в ранглистата на АТР
Чете се за: 01:10 мин.
Гръмотевична буря спря битката за титлата във Вашингтон Гръмотевична буря спря битката за титлата във Вашингтон
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вътрешните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ