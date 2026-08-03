Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша

Александър Донски продължава успешното си представяне на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75“ в Гроджиск Мазовецки (Полша), след като си осигури място в основната схема на надпреварата с награден фонд от 97 640 евро.

Поставеният под №2 в квалификациите българин се наложи с 6:3, 6:4 над индиеца Нитин Кумар Синха за час и 22 минути игра. Донски демонстрира стабилна игра от сервис, реализира седем аса и не позволи на съперника си да стигне до обрат.

В първия сет националът ни осъществи решаващ пробив още във втория гейм, а във втората част направи брейк за 2:1, който се оказа достатъчен, за да затвори срещата в своя полза.

С двете си победи в квалификациите Донски си гарантира 4 точки за световната ранглиста на ATP и 955 евро от наградния фонд.

Освен в турнира на сингъл, българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Заедно със Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, двамата ще започнат участието си срещу Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).