Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив

Българските тенисисти Джордж Лазаров и Георги Георгиев продължават участието си на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Пловдив, след като преодоляха квалификациите и се класираха за основната схема на надпреварата с награден фонд от 56 700 евро.

21-годишният Лазаров демонстрира пълно превъзходство срещу чеха Доминик Келовски и се наложи с категоричното 6:0, 6:1 само за 70 минути.

Още по-впечатляващо беше представянето на 19-годишния Георги Георгиев, който участва с „уайлд кард“. Българинът елиминира четвъртия поставен в квалификациите Лука Кастаньола (Италия) след успех с 6:3, 6:3, като и в двата сета направи решаващи серии от по три поредни гейма.

С успехите си Лазаров и Георгиев заслужиха място в основната схема на турнира, както и по 3 точки за световната ранглиста на ATP и по 570 евро от наградния фонд.

В битката за още едно българско участие в основната схема остава Адриан Андреев, който ще изиграе решаващия си квалификационен двубой срещу десетия поставен испанец Карлес Кордоба.