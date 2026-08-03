Гръмотевична буря спря битката за титлата във Вашингтон

Лошото време осуети определянето на шампионките на турнира от сериите WTA 500 във Вашингтон. Финалът между световната №3 Джесика Пегула и сензацията Александра Еала беше прекъснат и ще бъде доигран в понеделник.

Двете тенисистки вече бяха изчакали близо три часа заради гръмотевична буря, преди да се върнат на корта. След подновяването на играта Пегула спечели първия сет с 6:4, а във втория Еала поведе с 2:1. Именно тогава дъждът отново се изсипа над американската столица и срещата беше прекъсната за втори път.

След повече от пет часа чакане организаторите прецениха, че условията не позволяват мачът да бъде завършен, и насрочиха доиграването му за понеделник.

Заради неблагоприятното време беше отложен и финалът при мъжете, в който един срещу друг трябва да се изправят американецът Тейлър Фриц, №10 в световната ранглиста, и 19-годишният испански талант Рафаел Ходар.

За Пегула това е шанс да спечели втора титла във Вашингтон след триумфа си през 2019 година. Поставената под №1 американка преследва общо 12-и трофей в кариерата си и трети за сезона след успехите в Дубай и Чарлстън.

Единственият досегашен двубой между Пегула и Еала беше на полуфиналите в Маями през 2025 година, когато победата отиде в полза на американката.