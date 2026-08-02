16-годишната Кристина Лютова ще спори за титлата в Мемфис след исторически пробив

Рускинята Кристина Лютова продължава впечатляващото си представяне на турнира на WTA в Мемфис, след като се класира за първия финал в професионалната си кариера. 16-годишната тенисистка победи американката от узбекистански произход Елвина Калиева със 7:5, 6:1 и се превърна в най-младата финалистка на турнир от календара на WTA от седем години насам.

С успеха си Лютова повтори постижение, което за последно беше записано през 2019 година, когато тогава едва 15-годишната Коко Гоф спечели титлата в Линц.

След края на двубоя младата рускиня не скри емоциите си и първо се отправи към трибуните, където прегърна своите родители и по-малкия си брат.

"Честно казано, все още осмислям всичко, което се случва. Усещах, че този момент ще дойде рано или късно. Доверих се на съдбата и просто продължих да работя. Нищо повече“, заяви Лютова след победата.

В спора за титлата тя ще се изправи срещу представящата Чехия Даря Видманова, която се наложи над мексиканката Рената Сарасуа с 6:3, 6:3. Родената в Москва тенисистка впечатли с мощната си игра и отличното използване на ръста си от 193 сантиметра, за да достигне до финала.

Независимо от изхода на последния двубой, Кристина Лютова вече си гарантира дебют сред първите 200 в световната ранглиста на WTA, след като преди началото на турнира заемаше 229-ото място.