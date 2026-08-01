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Джесика Пегула е на финал

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя над четвъртата поставена Даяна Шнайдер (Русия) със 7:5, 6:4 за час и 27 минути.

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Снимка: AP Photo
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Джесика Пегула (САЩ) се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 1 637 982 долара.

32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя над четвъртата поставена Даяна Шнайдер (Русия) със 7:5, 6:4 за час и 27 минути.

Пегула преодоля пасив от 2:5 в първия сет, но след серия от пет поредни гейма стигна до обрат. Във втората част тя взе аванс от 5:2 и без проблеми затвори мача.

За трета титла от надпреварата утре Пегула ще играе срещу Александра Еала (Филипини), която елиминира номер 3 Наоми Осака (Япония) с 6:4, 6:2 за 78 минути.

Филипинката направи решаващ пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втория тя стигна до нови два брейка и спечели срещата с третия си мачбол.

По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес (Канада) във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свитолина (Украйна) на четвъртфиналите.

#Джесика Пегула

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