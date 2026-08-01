Джесика Пегула и Наоми Осака продължават към полуфиналите във Вашингтон

Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула (САЩ) и третата поставена Наоми Осака достигнаха до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 1 637 982 долара.

32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя над петата поставена рускиня Ана Калинская с 6:3, 7:5.

Пегула сервираше за краен успех при 5:4 във втория сет, но загуби подаването си. След това обаче тя успя да стигнедо пробив и при свой сервис затвори мача.

"Винаги съм сякаш много напрегната, когато играя с нея, особено накрая. Тя вкара няколко печеливши точки. Така че, чувствах се сякаш е лесно, но в същото време, според мен, не беше точно така", каза американката.

Номер 3 Наоми Осака се класира за първи път за четвъртфиналите във Вашингтон, след като се наложи над италианката Елизабета Кочарето с 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа и 11 минути. Това е втори полуфинал за японката този сезон.

По-късно са останалите две срещи от четвъртфиналите между четвъртата поставена Даяна Шнайдер (Русия) и Людмила Самсонова (Русия), и на номер 2 Елина Свитолина (Украйна) срещу Александра Еала (Филипини).