Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят на полуфиналите на сингъл на турнир в Дания

Националите на България за Купа Дейвис Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е поставен под №4 в основната схема, надигра Патрик Мунхамар (Швеция) с 6:3, 7:5 за час и 27 минути на корта.

Шампионът при юношите от Откритите първенства на Великобритания и САЩ за миналия сезон спечели първия сет след единствен пробив в шестия гейм. Във втората част младият варненец на два пъти изоставаше с брейк при 0:3 и 2:4, но успя да изравни за 4:4, а след това затвори мача със серия от три поредни гейма.

Съперник на Иван Иванов на полуфиналите ще бъде водачът в схемата Карл Овербек (Дания).

Другият българин в надпреварата - Пьотр Нестеров, който е поставен под №2, също спечели четвъртфиналния си мач. 23-годишният състезател постигна обрат срещу Карл Фриберг (Швеция) с 6:7(12), 6:2, 6:2 в двубой, продължил малко над три часа.

В първия сет и двамата имаха по три пробива и в крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Нестеров пропиля четири сетбола. Впоследствие българинът отрази три сетбола на опонента си, но при четвъртата си възможност Фриберг все пак взе откриващата част.

Във втория сет двамата отново не бяха убедителни при сервис-геймовете си, но Нестеров реализира четири пробива срещу два на Фриберг и в крайна сметка изравни, за да прати срещата в решаваща трета част. В нея след нова ранна размяна на пробиви българинът поведе с 5:2 и затвори мача с нов брейк.

В спор за място на финала Пьотр Нестеров ще срещне третия поставен Ееро Васа (Финландия). Така първите четирима в схемата достигнаха до полуфиналите на турнира в покрайнините на датската столица Копенхаген, а в случай, че спечелят срещите си утре, двамата българи ще могат да се изправят един срещу друг в спор за титлата в неделя.