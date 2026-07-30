БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е последната възможност за купуване на стаж за...
Чете се за: 05:22 мин.
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да...
Чете се за: 00:45 мин.
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:42 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев се класира на полуфинал на турнир на клей в Болцано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист постигна нова убедителна победа в Италия.

адриан андреев осигури втория кръг лион
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенис-талант Адриан Андреев се справи с италианеца Габриеле Кривеларо с 2:0 сета и след успех с категоричното 6:3, 6:0 вече е на полуфинал на турнира по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

Андреев спечели срещата за 94 минути, като малка интрига имаше единствено в първия сет. Там българинът направи три пробива в подаването на представителя на домакините, нанасяйки решаващи удари за 2:1 и 4:1. В края на частта Кривеларо се върна за 3:5, след като Андреев имаше временни проблеми със сервиса. Но веднага след това вдигна скоростта и от втори опит затвори сета с нов пробив.

Във втората част българинът не остави никакви възможности на противника си и не му даде и гейм.

Така на полуфинала за Адриан Андреев идва и най-тежкото препятствие. Той ще спори с водача в основната схема Сандро Коп от Австрия, който е на 286-о място в световната ранглиста. Коп на четвъртфинала с Федерико Арнаболди (Италия) с 6:1, 6:3.

#Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес предотвратил сериозен конфликт
3
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес...
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
4
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу...
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
5
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия
6
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Тенис

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Либерец
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Либерец
Димитър Кисимов приключи участието си в Куршумлийска баня след оспорван двубой Димитър Кисимов приключи участието си в Куршумлийска баня след оспорван двубой
Чете се за: 01:20 мин.
Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха убедително за четвъртфиналите в Гентофте Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха убедително за четвъртфиналите в Гентофте
Чете се за: 01:15 мин.
Максимилиан Борисов приключи участието си в Питещи Максимилиан Борисов приключи участието си в Питещи
Чете се за: 01:07 мин.
Луис Боасон: Беше дълго, беше трудно, най-доброто тепърва предстои Луис Боасон: Беше дълго, беше трудно, най-доброто тепърва предстои
Чете се за: 02:05 мин.
Денис Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, Лехечка отпадна изненадващо Денис Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, Лехечка отпадна изненадващо
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер
Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит "Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит
Чете се за: 03:30 мин.
По света
УЕФА ще бойкотира ФИФА, ако частни инвеститори влязат в световните...
Чете се за: 04:55 мин.
Национални отбори
Напрежение в съда в Кочани: Прокурорът заплаши свидетел заради...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ