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Денис Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, Лехечка отпадна изненадващо

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Спорт
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Канадецът се класира за четвъртфиналите без да даде шанс на Родриго Пачеко Мендес, а водачът в схемата беше елиминиран от Колман Вон

Денис Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, Лехечка отпадна изненадващо
Снимка: БГНЕС
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Действащият шампион Денис Шаповалов продължава успешно защитата на титлата си на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос. Канадецът се класира за четвъртфиналите след убедителна победа с 6:3, 6:2 над мексиканеца Родриго Пачеко Мендес, който участваше с "уайлд кард".

Поставеният под №8 Шаповалов се нуждаеше от едва 68 минути, за да си осигури място сред най-добрите осем. Канадецът записа седем аса, не позволи нито една възможност за пробив на своя съперник и контролираше двубоя от първата до последната точка. Той поведе с 3:0 в откриващия сет, а във втория направи серия от пет поредни гейма, за да затвори мача по категоричен начин.

В спор за място на полуфиналите Шаповалов ще се изправи срещу чеха Далибор Свръчина, който продължи напред след отказване на втория поставен Лучано Дардери. Италианецът прекрати участието си заради физически проблем при изоставане с 0:3 гейма в първия сет.

Голямата изненада на деня поднесе представителят на Хонконг Колман Вон, който елиминира водача в схемата Иржи Лехечка с 1:6, 6:3, 6:4. Чехът започна отлично и убедително спечели първата част, но след това 108-ият в световната ранглиста обърна развоя на срещата. След равенството 3:3 във втория сет Вон спечели пет поредни гейма, за да изравни резултата и да поведе с 2:0 в решителната част, преднина, която успя да съхрани до края.

На четвъртфиналите тенисистът от Хонконг ще срещне американеца Дженсън Брууксби, който отстрани австралиеца Едуард Уинтър. Последният попадна в основната схема като "щастлив губещ", след като заради контузия се отказа Григор Димитров.

Сред четвъртфиналистите място намери и шампионът от 2021 година Камерън Нори. Петият поставен британец се наложи с 6:4, 6:4 над австралиеца Джеймс Дъкуърт и в следващия кръг ще играе срещу Бърнард Томич, който също започна турнира като "щастлив губещ", а във втория кръг елиминира четвъртия поставен Карен Хачанов след успех с 6:2, 6:4.

#ATP 250 в Лос Кабос #Иржи Лехечка #Денис Шаповалов

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