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Иван Иванов преодоля датчанин и стартира с победа в Гентофте

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Спорт
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17-годишният български талант се класира за втория кръг на турнира в Дания след успех над Густав Тейлгор

иван иванов преодоля датчанин стартира победа гентофте
Снимка: БТА
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Българският тенис талант Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под №4 в основната схема българин се наложи над представителя на домакините Густав Тейлгор със 7:6(5), 6:2 след час и 40 минути игра.

17-годишният Иванов, който през миналия сезон триумфира с титлите при юношите на "Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ, изпита трудности в началото на срещата. Той загуби първото си подаване и изостана с 1:3, но успя бързо да върне пробива и да възстанови равенството.

До края на първия сет двамата тенисисти не стигнаха до нов брейк, а развръзката дойде след тайбрек. Българинът пропусна първите си два сетбола, но реализира третия и поведе в резултата.

Във втората част Иванов наложи пълно превъзходство. Той проби три пъти подаването на своя съперник и без сериозни затруднения затвори мача с 6:2.

Във втория кръг българинът ще се изправи срещу още един представител на домакините - Себастиан Йоргенсен.

Другият български участник в надпреварата - Пьотр Нестеров, ще изиграе своя двубой от втория кръг в четвъртък срещу нидерландеца Оле Бредшнайдер, след като стартира турнира с победа.

#тенис турнир в Гентофте 2026 #Иван Иванов

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