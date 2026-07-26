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Люка ван Аш триумфира в Ещорил и спечели първата ATP титла в кариерата си

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Спорт
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22-годишният французин надделя над Александър Блокс в трисетов финал и от понеделник ще дебютира в Топ 50 на световната ранглиста

Люка ван Аш триумфира в Ещорил и спечели първата ATP титла в кариерата си
Снимка: БГНЕС
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Французинът Люка ван Аш спечели първата ATP титла в кариерата си, след като се наложи над белгиеца Александър Блокс с 6:4, 4:6, 7:5 във финала на турнира на клей в португалския град Ещорил.

22-годишният тенисист стигна до успеха след оспорван двубой, продължил близо два часа и половина. Благодарение на триумфа Ван Аш ще направи сериозен скок в световната ранглиста и от новата седмица ще намери място сред първите 50 тенисисти в света, след като започна турнира като №78.

Началото на финала беше необичайно, като в първите пет гейма и двамата съперници си размениха пробиви. Французинът успя първи да затвърди пробив с успешно подаване, поведе с 4:2 и запази аванса си до края на първия сет, който спечели с 6:4.

Във втората част Ван Аш отново започна по-силно и поведе с 2:0, но Блокс реагира отлично. Белгиецът осъществи два пробива, обърна развоя на сета и след ново 6:4 изравни резултата.

Решителният трети сет също предложи множество обрати. Ван Аш поведе с 3:0, но Блокс постепенно се върна в мача и дори върна пробива, когато французинът сервираше за титлата при 5:4. Това обаче не пречупи младия французин, който веднага отговори с нов пробив, а след това затвори срещата на собствен сервис за крайното 7:5.

С успеха в Ещорил Люка ван Аш спечели първия ATP трофей в кариерата си и направи най-голямата крачка досега в професионалното си развитие.

#ATP 250 в Ещорил

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