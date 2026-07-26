Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?

Голямата интрига - кой ще бъде кандидатът на десницата за президент. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров и днес не обяви дали ще се кандидатира. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно.

Като изключително опитен политик - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи президента Илияна Йотова.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Тя е изключително силен кандидат. Много умно каза, поне това, което в "Панорама" чух, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тея, които ще я подкрепят и на практика с нейната кандидатура тя обедини всички леви, социалисти, комунисти и всичко, което е в тази сфера. Аз предполагам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи."

Борисов посочи и как може да бъде победена силната кандидатура в център-ляво.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция: инициативен комитет, силна кандидат-президентска двойка, независимо какво мислим партиите една за друга в това пък пространство - център-дясното и само това е шансът да се отиде на балотаж и тогава да има успех. Всеки, който казва различно от това, продължава да играе в отбора на Радев."

Бившият служебен премиер Андрей Гюров за сега не казва ще бъде ли кандидат-президент.

Андрей Гюров, бивш служебен министър-председател: "Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка, но това е едно изключително важно и отговорно решение, най-вече защото то не е лично - то е затова как ще се развива българската държава в следващите 5 - 10 години и затова трябва да бъде взето внимателно. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент. Аз не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова."

На тема пари лидерът на ГЕРБ определи бюджета като фалстарт.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Това е противоконституционен бюджет по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. И затова ние ще подадем жалба пред Кинституционния съд за този бюджет. С вот на недоверие в България няма да падне това правителство със 131, улицата ще го свали."

Отговорът на властта за парите на държавата:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Колегите от ГЕРБ поддържаха бюджетна политика на крайната бедност - стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите, няма върху социалните разходи и върху хората щетата да бъде върху тях."

За два дни петицията, с която от ПП призовават президента Йотова да наложи вето на държавния бюджет събра над 28 000 подписа.