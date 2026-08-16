Илияна Йотова: България се гордее със Стилияна Николова и българския ансамбъл

Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия.

След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова - нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност, завява Илияна Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.