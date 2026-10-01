Спешна инспекция: От "Автомагистрали" провериха безопасна ли е мантинелата на АМ "Хемус"

Напрежение между Института за пътна безопасност, който вчера сезира прокуратурата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството заради сигнал за липсващи болтове и нередности при монтажа на новата мантинела на 36 км на автомагистрала "Хемус". Последва спешна инспекция на дружеството "Автомагистрали" в участъка. Оттам увериха, че поставената на виадукта система е временна и пътуващите могат да бъдат спокойни.

36 км на АМ "Хемус", мястото където преди месеци при катастрофа с тир се отвори дупка в мантинелата на виадукта. Един и същи участък, но различна картина в два последователни дни. Вчера там всичко изглеждаше спокойно, днес работници извършват сериозен монтаж на новопоставената мантинела. А това се случва ден след като от Института за пътна безопасност отправиха сигнал към прокуратурата и МВР, че е компрометирана.

Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност: "Констатирахме, че има заварки, които са нерегламентирани, че има мантинели, които стърчат като копие и ще убият шофьорите. Констатирахме, че липсват болтове, че мантинелата не отговаря на никакви стандарти."

Днес последва инспекция от дружеството "Автомагистрали".

Инж. Даниел Джоргов, директор дирекция "Експлоатация" и поддържане към "Автомагистрали": "Не се сменя наново мантинелата. Това което се прави днес е продължение на ремонта, който се извърши преди празника 22 септември с цел безопасността на гражданите. Вчера не се работеше тук, правиха се организационни работи, беше планиран днешния ден за работа, изчаквахме материалите."

На кадри от вчера се виждат на места липсващи болтове, днес по земята има болтове, които тепърва ще бъдат поставяни.

Инж. Даниел Джоргов, директор дирекция "Експлоатация" и поддържане към "Автомагистрали": "Липсващи болтове няма, може да има някой недозатегнат болт, защото това е процес на работа. Хората са обучени, професионалисти,които монтират това нещо, 100 % гаранция, че ще станат нещата както трябва."

Снимки: БТА

От "Автомагистрали" увериха, че в рамките на няколко дни съоръжението ще бъде завършено. На този етап на други места мантинели не се подменят. В същия участък има проблем и със разделителната мантинела, също смачкана след катастрофа. Тепърва обаче ще се изготвя график, който да определи кога ще бъде сменена.