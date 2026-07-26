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Радан Кънев: Целта на кандидатурата на Йотова е управлението да няма коректив в следващите четири години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Знаем, че госпожа Йотова ще се кандидатира от много отдавна. Това, че го обяви, нито е новина, нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев, коментира председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев.

Илияна Йотова съобщи в петък, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента в интервю в ефира на предаването „Панорама“ на БНТ. Няма да е на политическа сила, моята кандидатура ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя. Ние чухме ясно посланията, съвпадащи на 90–100% с посланията на правителството, посочи Радан Кънев днес.

„От това, което чух, за мен не остава никакво съмнение, че целта на издигането на тази кандидатура е управлението да няма коректив през следващите близо четири години“, добави Кънев.

По думите му задачата на опозицията е да не допусне подобна опасна концентрация на власт. От тази гледна точка нашата задача е по-трудна, допълни лидерът на ДСБ. Той предположи, че управляващите ще имат поне още един или двама резервни кандидати, които да играят суфлираща роля в кампанията на основния кандидат. Виждам в широк кръг от обществото, далеч надхвърлящ избирателите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, било като коалиция, било като отделни политически сили, настоятелно публично очакване господин Андрей Гюров, когото оценяваме като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидатът, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев, каза Кънев. Според него тактически въпроси са кога да бъде обявена подобна кандидатура, какъв да бъде инициативният комитет, кой да бъде кандидатът за вицепрезидент и какъв да е моделът за търсене на партийна подкрепа.

„Очакването на хора като мен – в случая говоря повече като гражданин, отколкото като политически лидер – не е за номинация от страна на партии, а за издигане на независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет“, каза Радан Кънев.

Не мисля, че партиен кандидат може да спечели тези избори, добави той. Имам очакване за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат за президент. Аз бих се радвал, ако кандидатурата е на Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер, посочи Кънев.

#Радан Кънев #кандидатура #Илияна Йотова #президент

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