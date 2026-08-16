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От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел и нови рискове вместо промяна

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определиха първите 100 дни кабинета радев овладяване проваления модел рискове вместо промяна
Снимка: БТА/Архив
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От "Демократична България" определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май.

"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността. Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха – да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", посочват от формацията.

От ДБ отбелязват, че 100 дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". Нашата оценка е силно критична, заявяват от формацията.

Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето, посочват от ДБ.

От ДБ заявяват още, че кабинетът не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Според тях също така кабинетът на Румен Радев провежда политика на разделение на обществото. От формацията добавят още, че гражданите не гласуваха за нов управител на старата система, а да бъде променена.

Вижте пълния текст на позицията ТУК.

#100 дни управление #правителството на Радев #кабинета Радев #"Демократична България"

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