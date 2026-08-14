Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага?

Сметната палата публикува ежегодните декларации на публичните лица за имущество и интереси, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г.

Публикацията съдържа и декларациите на членовете на служебното правителство, както и на народните представители, избрани след проведените парламентарни избори през април 2026 г.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Държавният глава Илияна Йотова e декларирала 3 банкови сметки съответно с 6 000 евро, 20 000 евро и 60 000 лева. Йотова е декларирала задължения по кредитни карти общо 20 000 евро. Йотова е декларирала и 205 314 лева доходи от предходни години.

В декларацията на премиера Румен Радев са посочени 281 756 евро в банкова сметка. 5000 евро задължения по кредитна карта. Закупен автомобил „Шкода Октавия” за 8274 евро. Министър-председателят е посочил и инвестиции на стойност 2922 евро.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е посочила в декларацията си 4 банкови сметки със 102 958 евро в тях. Доцова е декларирала и няколко имота - 2 апартамента, къща, 3 гаража, 4 парцела и склад.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е посочил 392 262 лева в брой, както и 731 108 лева в 3 банкови сметки. Декларира доход от 380 614 лева от трудови договори и земеделска продукция.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е посочил в декларацията си 370 085 евро и 99 000 щадски долара налични средства. В три банкови сметки е декларирал 769 851 лева, 8 989 евро и 6222 щадски долара в банкови сметки. Обявява, че е получил 17 494 839 лева от дивидент. Има инвестиции в размер на 42 485 евро. И още лидерът на ДПС декларира договор за наем за 5 къщи, апартамент, ателие, гаражи и 5 автомобила.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев е декларирал 40 700 лева в банкова сметка. Доход от 142 366 лева и още 73 555 лева от заем, който му е бил върнат.

Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев е придобил автомобил. В декларацията си е посочил близо 20 000 лева в брой и 160 000 лева в банка.

Лидрът на "Възраждане" Костадин Костадинов е декларирал апартамент във Варна, на който собственик е съпругата му от 2019г. Декларирани са и две къщи с. Константиново и с. Тюленово. Има банкова сметка с 13 902 лева в нея и 500 лева налични пари.