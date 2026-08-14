Представители на Външно министерство са разговаряли с майката на Ива Михайлова

Представители на Министерството на външните работи се срещнаха с Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, след поредния отказ на съда в Кочани младата жена да напусне Република Северна Македония, за да получи необходимото лечение за тежкото си неврологично заболяване, съобщиха от пресцентъра на институцията.

"Госпожа Михайлова сподели своите притеснения за хода на съдебния процес и преди всичко дълбоката си загриженост за здравословното и психологическото състояние на своята дъщеря. По думите ѝ липсата на адекватна лекарска грижа вече е довела до необратими последици за младата жена, а всяко по-нататъшно забавяне крие сериозни рискове от допълнително влошаване на състоянието ѝ. Госпожа Михайлова посочи, че продължава да разчита на подкрепата на българските институции за положително решение на апелативния съд в следващите няколко дни, което да даде възможност на дъщеря ѝ да получи необходимото лечение", посочват от МВнР.

От страна на Министерството на външните работи са дадени категорични уверения, че българската държава използва всички налични канали за комуникация с Република Северна Македония, така че да бъдат отчетени безспорните хуманитарни аспекти на случая и Ива да получи възможно най-скоро необходимото лечение и шанс за максимално възстановяване.