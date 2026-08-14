Представители на Външно министерство са разговаряли с майката на Ива Михайлова
Представители на Министерството на външните работи се срещнаха с Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, след поредния отказ на съда в Кочани младата жена да напусне Република Северна Македония, за да получи необходимото лечение за тежкото си неврологично заболяване, съобщиха от пресцентъра на институцията.
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"Госпожа Михайлова сподели своите притеснения за хода на съдебния процес и преди всичко дълбоката си загриженост за здравословното и психологическото състояние на своята дъщеря. По думите ѝ липсата на адекватна лекарска грижа вече е довела до необратими последици за младата жена, а всяко по-нататъшно забавяне крие сериозни рискове от допълнително влошаване на състоянието ѝ. Госпожа Михайлова посочи, че продължава да разчита на подкрепата на българските институции за положително решение на апелативния съд в следващите няколко дни, което да даде възможност на дъщеря ѝ да получи необходимото лечение", посочват от МВнР.
От страна на Министерството на външните работи са дадени категорични уверения, че българската държава използва всички налични канали за комуникация с Република Северна Македония, така че да бъдат отчетени безспорните хуманитарни аспекти на случая и Ива да получи възможно най-скоро необходимото лечение и шанс за максимално възстановяване.
"Случаят е поставен по официален дипломатически път пред властите на Република Северна Македония с настояване за своевременно решение", допълват от МВнР.