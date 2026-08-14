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Постоянен арест за бащата, пребил и бутнал от мост 5-годишния си син

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По искане на прокуратурата, районният съд в Ботевград взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния Г.Г. за причиняване на тежка телесна повреда на 5-годишния си доведен син в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – София.

На този етап от разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествие, назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза. Установено е, че на 11 август в с. Новачене, обвиняемият нанесъл множество удари по тялото на малолетното момче. На пострадалото дете е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота - травма на главата, увреждания в областта на мозъка, лицева травма, фрактури на ребро и челюст. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, двамата живеят в едно домакинство.

От прокуратурата отбелязват, че деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл и се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Нна 12 август сутринта детето постъпва за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, то бе стабилизирано и в следобедните часове откарано с медицински хеликоптер за лечение в София. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

#5-годишно момче #пребил #баща #дете

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