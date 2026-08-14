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52-годишен си уговори среща с 15-годишен, трима тийнейджъри го причакаха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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разтърсваща история блудство годишно дете родителите търсят справедливост
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Районната прокуратура в Стара Загора е започнала разследване за опит за извършване на блудствени действия спрямо непълнолетно лице. По първоначални данни в началото на месеца 52-годишен мъж е установил контакт с 15-годишно момче чрез интернет сайт и мобилна комуникация.

Двамата си уговорили среща в района на жп гарата в Стара Загора. До извършване на блудство обаче не се е стигнало благодарение на бързата намеса на връстници на момчето. По време на срещата в близост са се намирали трима негови приятели на 13-годишна възраст. При тяхното приближаване 52-годишният мъж е избягал от мястото. Сигнал за случая е подаден на телефон 112 от едно от децата.

След проведена предварителна проверка от служители на полицията е установена самоличността на мъжа. Той е задържан за срок до 24 часа.

Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия и се разпитват свидетели. Назначени са и необходимите експертизи, включително техническа за анализ на комуникацията в интернет.

От прокуратурата съобщиха, че се изясняват всички факти и обстоятелства по случая, след което наблюдаващият прокурор ще прецени събраните доказателства с оглед повдигане на обвинение.



#блудство с дете #Стара Загора #арест

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