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Новият участък на метрото: Линия 3 вече стигна до квартал „Левски Г“

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БГНЕС
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Три нови метростанции вече са част от третата линия на столичното метро. Те са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Генерал Владимир Вазов“ и свързват жителите на район "Подуяне" директно с централната част на града и западните квартали. Откриването на новите станции днес беше съпътствано със специална музикална програма с участието на Гвардейския представителен духов оркестър.

От този влак днес започва пътуването по новото близо 3-километрото трасе от третата линия на метрото, което свързва кварталите "Хаджи Димитър" и "Левски Г".

Точно в 12.00 часа - влаковете по линията потеглиха, не закъсняха и най-нетърпеливите, за да се качат и да видят новите метростанции.

Пламена Иванова: "От "Цар Борис" се качих и е супер удобно за нашия квартал "Сухата река". Чисти, удобни, бързо най-вече, много добре."

Стефка: "Чудесни сме, подмладихме се, живеем сега като тинейджъри."

Иванка Георгиева: "Много ни е хубаво и благодарим. Ние сме щастливци."

Спас: "Оставяме колите в гаражите и започваме да ползваме само метрото."

Емоционален бе денят и за водещата на "По света и у нас" - Надя Обретенова, чийто глас е свързан със софийското метро още от неговото построяване. Днес тя споделя, че звученето във влаковете вече е по-модерно и европейско.

Надя Обретенова, водещ на "По света и у нас": "Всяка една станция е минала през сърцето ми, когато съм правила записите и съм още по-щастлива, когато строители на метрото и хората, които са в неговата експлоатация ми казват "златният глас" на софийското метро. За мен това е особена чест и особена привилегия.

Всяка от новите станции има свой облик - тук на "Стадион Георги Аспарухов", дизайнът е посветен на легендарния футболист.


Линиите на софийското метро достигат 55 км с новото трасе, а още хиляди пътници ще разчитат на него всеки ден.

Васил Терзиев, кмет на София: "Това ще даде възможност на над 45 000 софиянци да пътуват по-комфортно, осигуряваме връзка с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали като "Кремиковци" да имат достъп до метрото. Много вважна стъпка е в развитието на градския транспорт в София. Работата продължава. Активно се работи по шестте отсечки в посока "Слатина"."

Кметът на район "Подуяне" обяви, че се работи активно и по буферните паркинги около метростанциите.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Ген. Вл. Вазов" ще разполага с буферен паркинг със 100 места, а до метространция "Бесарабия" още 400 места, целта - жителите и гостите на града да спират колите тук и да продължават с метрото и с градския транспорт."

Снимки: БГНЕС

С пускането на новите три метростанции се очаква автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

#три нови станции #София #метро

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