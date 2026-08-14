Метрото в София с удължено работно време за Левски - АЕК Атина

Привържениците на Левски ще имат значително по-удобен достъп до стадион "Георги Аспарухов“ за предстоящите домакински срещи на "сините“. От клуба съобщиха, че от днес функционира новата метростанция „Стадион Георги Аспарухов“, част от разширението на третата линия на столичното метро.

За двубоя срещу АЕК Атина на 18 август е предвидено и допълнително улеснение за феновете. Столичното метро ще бъде с удължено работно време до 1.00 часа след полунощ, което ще позволи на запалянковците да използват градския транспорт и след края на европейската среща.

"Левскари, изключително сме радостни да изречем следните думи: Имаме си метро!“, написаха от Левски по повод откриването на новата станция.

Освен "Стадион Георги Аспарухов“ бяха открити още метростанциите "Бесарабия“ и "Ген. Владимир Вазов“. От "синия“ клуб подчертаха, че новата инфраструктура ще направи придвижването до стадиона по-бързо и лесно както за привържениците, така и за живеещите в района.

Левски изрази благодарност към Столична община за свършената работа и изрази увереност, че новата метростанция ще бъде сериозно улеснение за хилядите фенове, които посещават домакинските двубои на отбора.

Предстоящият сблъсък с АЕК Атина е от ключово значение за "сините“, а очакванията са стадион „Георги Аспарухов“ отново да бъде изпълнен с привърженици. Удълженото работно време на метрото до 1.00 часа трябва да улесни придвижването им след края на срещата.