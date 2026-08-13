Капитанът на ПСЖ Маркиньос: Спечелената Суперкупа на Европа е най-доброто възможно начало на сезона

Капитанът на Пари Сен Жермен – бразилският защитник Марркиньос е доволен не само от победата над Астън Вила и от спечеления нов трофей, но придава много по-голяма тежест на чисто психологическия ефект от спечелената Суперкупа. Парижани се наложиха с 2:1 на стадиона в Залцбург и за втора поредна година прибират трофея във витрината си.

„Това е най-добрият възможен начин да започнем сезона. Показва амбицията на играчите, клуба, мениджъра, нашия президент и нашия борд. Наистина заслужаваме този трофей. Беше много добър мач, въпреки че преди него имахме много малко тренировки. Успяхме да преодолеем трудните моменти в мача и съм щастлив да вдигна този трофей отново. Удоволствие е за мен и за отбора", започна Маркиньос.

„Чуваме нашите фенове всеки път! Още от загрявката можем да си кажем, че са там. Те наистина са разликата през целия мач. Те ни тласкат напред. Ще бъдете жизненоважни за нас отново този сезон. Надявам се, че винаги ще бъдете с нас, защото ще дадем всичко от себе си на терена, за да постигнем още велики неща този сезон!“, каза Маркиньос.

На въпрос как се чувства след световното първенство, и той като треьнорът Луис Енрике призна, че все още не са намерили най-доброто си състояние: