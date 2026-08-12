рома привлече науел молина

Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид.

28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор.

Играчът е с мадридския клуб от юли 2022 г. Преди това защитникът е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал.

За Атлетико Мадрид и Удинезе играчът има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях Световното първенство през 2022 г. в Катар, както и две титли от Копа Америка (2021 и 2024).