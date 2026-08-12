Олимпик Марсилия продаде вратар на Манчестър Сити

Олимпик Марсилия продаде официално вратаря си Херонимо Рули на Манчестър Сити, след като започна последната година от договора му, пише вестник "Екип". Английският клуб ще плати 3,5 милиона евро за аржентинския вратар.

Сити взима 34-годишния аржентинец за втори вратар след титуляра Джанлуиджи Донарума. В два сезона за Олимпик Марсилия Рули изигра 77 мача за тима във всички турнири, в които допусна 99 гола и запази 14 сухи мрежи. Той подписа договор с "гражданите" за две години, като ще носи фланелка с номер 28.

"За мен е уникален шанс и възможност, която трябва да грабна. С всички, които говорих за Сити, ми казаха да не се замислям, защото това е отбор, който има невероятно големи стандарти", казва аржентинският вратар Рули.