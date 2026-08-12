БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Германия защити правилото "50+1“ и контрола на феновете върху футболните клубове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Бундескартеламт определи модела като съвместим с антитръстовото законодателство, но настоя той да бъде прилаган последователно и без неоправдани изключения

германия защити правилото 501ldquo контрола феновете футболните клубове
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Един от най-разпознаваемите принципи в германския футбол - правилото "50+1“, получи сериозна институционална подкрепа. Комисията за защита на конкуренцията в Германия – Бундескартеламт, обяви, че моделът може да продължи да бъде прилаган и не противоречи на действащото антитръстово законодателство.

Правилото функционира повече от четвърт век и на практика гарантира, че клубовете и техните членове запазват мажоритарния контрол върху акциите с право на глас. По този начин се ограничава възможността външни частни инвеститори да придобият пълен контрол върху отборите от първите две нива на германския футбол.

Този модел отличава Германия от останалите водещи европейски първенства в Англия, Испания, Италия и Франция, където частната собственост върху клубовете е значително по-разпространена.

През годините правилото допускаше няколко изключения. В момента такива са Байер Леверкузен и Волфсбург, които исторически са свързани с компаниите, стоящи зад тяхното създаване. До 2023 година специален статут имаше и Хофенхайм заради дългогодишните инвестиции на милиардера Дитмар Хоп. Впоследствие той доброволно върна мажоритарния контрол и клубът отново премина към стандартната структура.

"Правилото „50+1“ е обосновавано въз основа на запазване на клубния характер на спорта и осигуряването на участие в управлението от неговите членове. То обаче трябва да продължи да бъде прилагано последователно и без неоправдани разграничения“, заяви президентът на Бундескартеламт Андреас Мундт.

Становището е изготвено по искане на Германската футболна лига, която администрира първите две дивизии в страната.

От Комисията са категорични, че към момента няма основание да бъде започвана процедура за забрана на "50+1“.

"Нашата оценка е, че правилото „50+1“ може да продължи да бъде прилагано напълно легално“, допълни Мундт.

Моделът традиционно се радва на сериозна подкрепа сред германските привърженици, които го разглеждат като средство за запазване на идентичността и влиянието на членовете върху клубовете. Критиците му обаче смятат, че ограниченията върху частните инвестиции могат да поставят германските отбори в по-неизгодна финансова позиция спрямо най-богатите клубове в останалата част от Европа.

#Бундескартеламт #правило 50+1 #Германска футболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Европейски футбол

Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред
Чете се за: 01:37 мин.
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Чете се за: 02:35 мин.
Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон
Чете се за: 01:52 мин.
Барселона прие офертата на ПСЖ за Феран Торес, трансферът е пред финализиране Барселона прие офертата на ПСЖ за Феран Торес, трансферът е пред финализиране
Чете се за: 02:05 мин.
Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ