Германия защити правилото "50+1“ и контрола на феновете върху футболните клубове

Един от най-разпознаваемите принципи в германския футбол - правилото "50+1“, получи сериозна институционална подкрепа. Комисията за защита на конкуренцията в Германия – Бундескартеламт, обяви, че моделът може да продължи да бъде прилаган и не противоречи на действащото антитръстово законодателство.

Правилото функционира повече от четвърт век и на практика гарантира, че клубовете и техните членове запазват мажоритарния контрол върху акциите с право на глас. По този начин се ограничава възможността външни частни инвеститори да придобият пълен контрол върху отборите от първите две нива на германския футбол.

Този модел отличава Германия от останалите водещи европейски първенства в Англия, Испания, Италия и Франция, където частната собственост върху клубовете е значително по-разпространена.

През годините правилото допускаше няколко изключения. В момента такива са Байер Леверкузен и Волфсбург, които исторически са свързани с компаниите, стоящи зад тяхното създаване. До 2023 година специален статут имаше и Хофенхайм заради дългогодишните инвестиции на милиардера Дитмар Хоп. Впоследствие той доброволно върна мажоритарния контрол и клубът отново премина към стандартната структура.

"Правилото „50+1“ е обосновавано въз основа на запазване на клубния характер на спорта и осигуряването на участие в управлението от неговите членове. То обаче трябва да продължи да бъде прилагано последователно и без неоправдани разграничения“, заяви президентът на Бундескартеламт Андреас Мундт.

Становището е изготвено по искане на Германската футболна лига, която администрира първите две дивизии в страната.

От Комисията са категорични, че към момента няма основание да бъде започвана процедура за забрана на "50+1“.

"Нашата оценка е, че правилото „50+1“ може да продължи да бъде прилагано напълно легално“, допълни Мундт.

Моделът традиционно се радва на сериозна подкрепа сред германските привърженици, които го разглеждат като средство за запазване на идентичността и влиянието на членовете върху клубовете. Критиците му обаче смятат, че ограниченията върху частните инвестиции могат да поставят германските отбори в по-неизгодна финансова позиция спрямо най-богатите клубове в останалата част от Европа.