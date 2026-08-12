Роберто Мартинес е сред вариантите за нов селекционер на Нидерландия

Роберто Мартинес е сред имената, обсъждани за селекционерския пост в националния отбор на Нидерландия. Според информация на нидерландските медии директорът по футболните въпроси на местната федерация Найджъл де Йонг е разговарял с испанския специалист относно възможността той да поеме „лалетата“.

Адвокатът на Мартинес Джеси де Претер обаче охлади очакванията за бързо развитие на ситуацията. Пред Voetbal International той заяви, че към момента няма конкретни преговори между двете страни.

"Ако Найджъл де Йонг се обади, ще започнем разговори. Но традиционно нидерландската федерация избира местен треньор, а от финансова гледна точка предполагам, че очакванията са много далеч едни от други. Не виждам как може да се стигне до сделка“, коментира Де Претер.

Мартинес натрупа сериозен опит в международния футбол през последните години. Той дълго време беше начело на белгийския национален отбор и ръководеше считаното за "златно поколение“ на страната.

Впоследствие испанецът пое Португалия, с която участва и на последното световно първенство. Португалците достигнаха до осминафиналите, където бяха елиминирани от бъдещия световен шампион Испания.

Допълнителна връзка между Мартинес и нидерландския футбол е доброто му отношение с Жорди Кройф. Специалистът е и известен почитател на футболната философия на легендарния Йохан Кройф.

На този етап обаче евентуалното назначение изглежда далеч от реализация. Не е ясно докъде са стигнали първоначалните контакти, а думите на адвоката на Мартинес подсказват, че финансовите параметри и традиционното предпочитание на федерацията към нидерландски треньори могат да се превърнат в основни препятствия.