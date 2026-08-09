Меси се прибра в Росарио за погребението на своя баща

Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, съобщават аржентинските медии.

Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството.

Хорхе Меси почина вчера след продължително боледуване на 68-годишна възраст.

Лионел Меси пропусна мача на Интер Маями срещу Монтерей, получавайки множество почит от фенове и съотборници.

Интер Маями почете паметта на бащата на аржентинеца с минута мълчание преди началото на втория си мач от груповата фаза за Купата на лигата, като името на Хорхе беше изписано на екраните на стадион „Маями“.

Аржентинския национал Родриго Де Пол, който откри резултата за Маями в 32-ата минута, свали фланелката си, разкривайки екипа на Меси с номер 10.

Преди мача, друг съотборник на звездата Луис Суарес написа в Инстаграм, че бащата на Меси ще бди над сина си „с гордост“.

Обявявайки смъртта на Хорхе в събота, изявление на Нюелс Олд Бойс гласи: „Хорхе беше подкрепата и човекът, който с визия, строгост и обич беше част от кариерата на най-добрия играч на всички времена, заедно със съпругата си Селия Кучитини. Неговата постоянна подкрепа зад кулисите бяха от основно значение за всяка стъпка на Лионел от началото до огромната слава в световния футбол. Благодаря ви, че го научихте да обича тези цветове.“