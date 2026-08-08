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Любослав Пенев: Не бяхме далеч от равния резултат

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Спорт
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Любослав Пенев остана доволен от играта на футболистите на Локомотив (София), които отстъпиха с 1:3 на ЦСКА 1948 в мач от четвъртия кръг на българското първенство.

Любо Пенев
Снимка: Startphoto.bg
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Любослав Пенев остана доволен от играта на футболистите на Локомотив (София), които отстъпиха с 1:3 на ЦСКА 1948 в мач от четвъртия кръг на българското първенство.

"Направихме силно първо полувреме и играхме добър футбол. През първото полувреме имахме шест удара във вратата, но ни липсваше ефективност. Направихме и наивни грешки, а така е трудно да печелим точки. Може би трябваше с гол или два преднина да се оттеглим на почивка. Не бяхме далеч от равния резултат дори и след 1:2", каза Пенев.

"Не разделям играта на атака или защита. Имаме много неща, които трябва да коригираме, да напаснем. Трябва работа. Доволен съм от това, че в много моменти играхме добре. Казах и на футболистите на почивката, че ако правим подаръци, нещата няма да бъдат добре за нас. На нас никой не ни прави подаръци. Трябва да сработим колектива и да имаме търпение. Нещата ще се получат", добави той.

#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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