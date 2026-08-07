Душан Косич: Отборът ни израства и сме близо до това да бъдем успешни

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич остана разочарован от поражението с 0:2 срещу Левски, но изрази увереност, че младият му състав върви в правилната посока и постепенно израства.

"Изправихме се срещу много добър отбор, който идва след силен мач в Европа. Нашият тим беше дисциплиниран и се опитваше да създава проблеми на съперника. С малко повече късмет можехме да се върнем в мача и дори да си тръгнем с точка“, заяви Косич след двубоя.

Наставникът подчерта, че срещу съперник от класата на Левски всяка грешка се наказва.

"Левски е качествен отбор и трябваше да затваряме пространствата. Срещу такъв съперник можеш да допуснеш гол дори от малко положения. Трудно ни е да приемем начина, по който загубихме, но това беше тежък мач“, коментира словенският специалист.

Косич изрази удовлетворение от развитието на отбора, въпреки незадоволителните резултати напоследък.