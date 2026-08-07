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Душан Косич: Отборът ни израства и сме близо до това да бъдем успешни

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Спорт
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Наставникът на Локомотив Пловдив похвали дисциплината на футболистите си след загубата от Левски и заяви, че с повече късмет тимът е можел да си тръгне с точка от "Герена“

душан косич отборът израства сме близо бъдем успешни
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич остана разочарован от поражението с 0:2 срещу Левски, но изрази увереност, че младият му състав върви в правилната посока и постепенно израства.

"Изправихме се срещу много добър отбор, който идва след силен мач в Европа. Нашият тим беше дисциплиниран и се опитваше да създава проблеми на съперника. С малко повече късмет можехме да се върнем в мача и дори да си тръгнем с точка“, заяви Косич след двубоя.

Наставникът подчерта, че срещу съперник от класата на Левски всяка грешка се наказва.

"Левски е качествен отбор и трябваше да затваряме пространствата. Срещу такъв съперник можеш да допуснеш гол дори от малко положения. Трудно ни е да приемем начина, по който загубихме, но това беше тежък мач“, коментира словенският специалист.

Косич изрази удовлетворение от развитието на отбора, въпреки незадоволителните резултати напоследък.

"Отборът се подобрява, въпреки че нямаме много късмет в последните срещи. Съблекалнята ни е много млада, момчетата израстват и сме близо до това да бъдем успешни. Трябва само да намерим правилните решения в ключовите моменти – нещо, което днес не успяхме да направим“, завърши треньорът на Локомотив Пловдив.

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