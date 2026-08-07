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Хулио Веласкес: Не сме супергерои - всичко постигаме с много труд

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Спорт
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Наставникът на Левски похвали футболистите си след успеха над Локомотив Пловдив, но призова отборът да остане скромен преди предстоящото европейско предизвикателство

хулио веласкес сме супергерои всичко постигаме труд
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на своя тим при победата с 2:0 над Локомотив Пловдив, но подчерта, че успехът е резултат единствено от постоянство, дисциплина и усилена работа.

"Изправихме се срещу труден противник. През първото полувреме показахме много хубави неща – контролирахме топката, намерихме правилния начин да преодоляваме високата им преса и през голяма част от времето играта се развиваше в тяхната половина. Липсваше ни само повече дълбочина в атаката“, коментира испанският специалист.

Веласкес призна, че след почивката двубоят е станал по-равностоен, но Левски е демонстрирал нужната зрялост, за да запази аванса си.

"Докато не отбележиш втори гол, никога не можеш да бъдеш спокоен. Момчетата свършиха отлична работа и за мен е удоволствие да бъда техен треньор“, заяви той.

Наставникът отправи и послание към отбора си, че доброто начало на сезона не трябва да води до самозабравяне.

"По време на сезона ще загубим мачове. Ще се опитаме да сведем броя им до минимум, но не сме супергерои. Ние сме отбор, който постига всичко с много труд и отдаденост. Трябва да останем скромни и да уважаваме всеки съперник“, подчерта Веласкес.

Испанецът вече насочи вниманието към предстоящия европейски двубой, като предупреди, че Левски ще се изправи срещу изключително сериозен съперник.

"Очаква ни много тежък мач срещу отбор, който миналия сезон игра в груповата фаза на Шампионската лига. Трябва да подходим зряло, отговорно и да разберем какво се изисква от нас във всеки момент от срещата“, завърши треньорът на "сините“.

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