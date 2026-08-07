Левски подчини Локомотив Пловдив и остана безгрешен преди европейското изпитание

Левски продължи победния си ход в Първа лига, след като се наложи с 2:0 над Локомотив Пловдив в откриващия двубой от четвъртия кръг. "Сините“ решиха мача с ранен гол на Давид Кусо и късно попадение на Рейналдо, за да запазят пълния си актив от точки и да вдигнат самочувствието си преди предстоящото европейско изпитание срещу Кайрат Алмати от третия предварителен кръг на Шампионската лига.

Домакините започнаха вихрено и още в 5-ата минута поведоха. Мазир Сула демонстрира отличен поглед върху играта и изведе Давид Кусо сам срещу вратаря. Новото попълнение на Левски запази хладнокръвие и с прецизен удар по земя реализира дебютното си попадение със синята фланелка.

В следващите минути тимът на Хулио Веласкес продължи да диктува темпото. Сула и Хевертон затрудниха Боян Милосавлевич, а Армстронг Око-Флекс също беше близо до гол, но ударът му премина на сантиметри от вратата.

Малко преди почивката Левски стигна до второ попадение чрез Хуан Переа, който засече с глава центриране от пряк свободен удар. След намесата на главния съдия Геро Писков обаче голът не беше признат заради нарушение на нападателя срещу Лукас Риян.

След почивката Локомотив Пловдив показа по-смела игра и беше близо до изравняването. В 59-ата минута Севи Идриз отправи коварен удар, който срещна страничната греда на Светослав Вуцов.

В заключителните минути гостите натиснаха, а в 90-ата минута Вуцов направи две последователни блестящи спасявания след удари на Жулиен Лами и Крист Лонгвил, запазвайки аванса на своя тим.

Всичко приключи в третата минута на добавеното време. Рейналдо получи пространство пред наказателното поле и с прецизен удар оформи крайното 2:0, с което окончателно сложи точка на спора.

С победата Левски затвърди отличната си форма в началото на сезона и ще посрещне следващото си европейско предизвикателство с още по-голямо самочувствие, докато Локомотив Пловдив остава с три точки след първите четири кръга в шампионата.