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ЦСКА разпродаде над 7000 билета за реванша с Макаби, Годой спечели фенския вот

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Спорт
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„Червените“ очакват сериозна подкрепа на трибуните след убедителния успех с 3:0 в Батуми, а аржентинецът бе избран за "Играч на мача"

цска разпродаде 7000 билета реванша макаби годой спечели фенския вот
Снимка: Startphoto.bg
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Еуфорията сред привържениците на ЦСКА след впечатляващата победа с 3:0 над Макаби (Тел Авив) в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа вече се пренася и към трибуните. Само часове след старта на продажбата на билетите за реванша на стадион "Българска армия“ клубът обяви, че са реализирани над 7000 пропуска.

Очакванията са секторите „А“, „В“ и „Г“ да бъдат изпълнени за двубоя идния четвъртък, когато „армейците“ ще направят опит да подпечатат класирането си за плейофите на турнира.

Отборът на Христо Янев направи сериозна крачка към следващата фаза, след като изигра силен мач в Батуми и се наложи с категоричното 3:0. При успех в реванша ЦСКА ще си гарантира минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите, а в плейофите за място в Лига Европа ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит.

Междувременно феновете на „червените“ избраха Леандро Годой за Играч №1 на първата среща срещу Макаби. Аржентинският нападател, известен с прозвището Кошмара, се отчете с гол и асистенция при успеха в Батуми и заслужено спечели най-много гласове в официалното приложение на клуба – MyCSKA.

От ЦСКА благодариха на всички привърженици, които са участвали във вота, като поздравиха Годой за отличното му представяне в първия двубой срещу израелския тим.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА София

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