Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев определи представянето на отбора при победата с 3:0 над Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа като "изключително". Попаденията за "червените" реализираха Макс Ебонг и Леандро Годой през първото полувреме, а Жоел Цварц оформи крайния резултат в заключителните минути.

„Желязна дисциплина, отговорност и най-вече смелост. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили. Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин. Въпреки това съм свикнал и след най-добрите мачове да търсим какво можем да подобрим. Това трябва да бъде минималното ни ниво, а аз вярвам, че можем да надграждаме“, заяви Илиев.

Той подчерта, че в отбора няма да допуснат отпускане преди реванша:

„Ще подходим със същата сериозност, както и преди този мач. Трябва да останем смирени и да не изпадаме в крайности – нито в прекалена самоувереност, нито в отпускане. Сега най-важното е да се подготвим за двубоя в неделя.“

Илиев коментира и селекцията на клуба, като не изключи възможността ЦСКА да привлече още нови футболисти:

„Защо да не видим още едно класно попълнение? Но всеки нов играч трябва да отговаря на високото ниво и изискванията на ЦСКА.“

Спортният директор говори и за новата си роля в клуба.

„Максимално съм отдаден да помогна на ЦСКА. Това беше желанието на ръководството и затова съм на този пост. Работата ми е да бъда максимално полезен на клуба и точно това ще правя. Амбициран съм да допринеса с всичко, което мога“, заяви той.

„Имаме отлична комуникация с целия щаб, работим прекрасно като екип и това се видя и на терена“, добави Илиев.

В заключение Илиев подчерта, че целите пред клуба остават непроменени.