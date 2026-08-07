БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

ЦСКА победи като гост Макаби Тел Авив с 3:0 в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа

валентин илиев причина съм скамейката
Слушай новината

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев определи представянето на отбора при победата с 3:0 над Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа като "изключително". Попаденията за "червените" реализираха Макс Ебонг и Леандро Годой през първото полувреме, а Жоел Цварц оформи крайния резултат в заключителните минути.

„Желязна дисциплина, отговорност и най-вече смелост. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили. Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин. Въпреки това съм свикнал и след най-добрите мачове да търсим какво можем да подобрим. Това трябва да бъде минималното ни ниво, а аз вярвам, че можем да надграждаме“, заяви Илиев.

Той подчерта, че в отбора няма да допуснат отпускане преди реванша:

„Ще подходим със същата сериозност, както и преди този мач. Трябва да останем смирени и да не изпадаме в крайности – нито в прекалена самоувереност, нито в отпускане. Сега най-важното е да се подготвим за двубоя в неделя.“

Илиев коментира и селекцията на клуба, като не изключи възможността ЦСКА да привлече още нови футболисти:

„Защо да не видим още едно класно попълнение? Но всеки нов играч трябва да отговаря на високото ниво и изискванията на ЦСКА.“

Спортният директор говори и за новата си роля в клуба.

„Максимално съм отдаден да помогна на ЦСКА. Това беше желанието на ръководството и затова съм на този пост. Работата ми е да бъда максимално полезен на клуба и точно това ще правя. Амбициран съм да допринеса с всичко, което мога“, заяви той.

„Имаме отлична комуникация с целия щаб, работим прекрасно като екип и това се видя и на терена“, добави Илиев.

В заключение Илиев подчерта, че целите пред клуба остават непроменени.

„В ЦСКА всеки мач се играе единствено за победа. Ако привлечем нов футболист, той трябва да бъде на нивото на клуба. Именно отношението и мащабът на ЦСКА бяха сред основните причини да убедим Сенси и Гбамин да изберат нашия отбор“, завърши спортният директор на "червените".

Свързани статии:

Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата
Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата
Искам да кажа много неща на критиците, но позицията ми е такава, че...
Чете се за: 01:55 мин.
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
"Червените" се наложиха с 3:0 в Грузия.
Чете се за: 03:27 мин.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Лига Европа

Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България
Чете се за: 01:17 мин.
Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим
Чете се за: 01:00 мин.
Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата
Чете се за: 01:55 мин.
Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ