Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин

ЦСКА победи като гост Макаби Тел Авив с 3:0 в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев определи представянето на отбора при победата с 3:0 над Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа като "изключително". Попаденията за "червените" реализираха Макс Ебонг и Леандро Годой през първото полувреме, а Жоел Цварц оформи крайния резултат в заключителните минути.
„Желязна дисциплина, отговорност и най-вече смелост. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили. Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин. Въпреки това съм свикнал и след най-добрите мачове да търсим какво можем да подобрим. Това трябва да бъде минималното ни ниво, а аз вярвам, че можем да надграждаме“, заяви Илиев.
Той подчерта, че в отбора няма да допуснат отпускане преди реванша:
„Ще подходим със същата сериозност, както и преди този мач. Трябва да останем смирени и да не изпадаме в крайности – нито в прекалена самоувереност, нито в отпускане. Сега най-важното е да се подготвим за двубоя в неделя.“
Илиев коментира и селекцията на клуба, като не изключи възможността ЦСКА да привлече още нови футболисти:
„Защо да не видим още едно класно попълнение? Но всеки нов играч трябва да отговаря на високото ниво и изискванията на ЦСКА.“
Спортният директор говори и за новата си роля в клуба.
„Максимално съм отдаден да помогна на ЦСКА. Това беше желанието на ръководството и затова съм на този пост. Работата ми е да бъда максимално полезен на клуба и точно това ще правя. Амбициран съм да допринеса с всичко, което мога“, заяви той.
„Имаме отлична комуникация с целия щаб, работим прекрасно като екип и това се видя и на терена“, добави Илиев.
В заключение Илиев подчерта, че целите пред клуба остават непроменени.
„В ЦСКА всеки мач се играе единствено за победа. Ако привлечем нов футболист, той трябва да бъде на нивото на клуба. Именно отношението и мащабът на ЦСКА бяха сред основните причини да убедим Сенси и Гбамин да изберат нашия отбор“, завърши спортният директор на "червените".