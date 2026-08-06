Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата

Наставникът на ЦСКА Христо Янев очаквано остана доволен от категоричната победа с 3:0 над Макаби Тел Авив в Батуми в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Младият треньор поздрави играчите си за успеха, както и за демонстрирания борбен дух.

"За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим", каза Янев.

"Изиграхме много силен мач. Поздравявам отбора и всички хора в клуба и бай Добри, защото не е с нас, искаме утре да е с нас на Панчарево и да е щастлив от това, което направихме.

Радвам се, че Годой вкара, но никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата ни нападатели - Питас, Годой и Цварц, са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.

Благодаря на хората по трибуните, които ни подкрепиха тази вечер, всеки човек, който днес беше на трибуната, ни даде енергия. Искам да видя пълен стадион на реванша", каза още Янев.