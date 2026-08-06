БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Искам да кажа много неща на критиците, но позицията ми е такава, че трябва да устоявам на критиките, каза младият специалист.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на ЦСКА Христо Янев очаквано остана доволен от категоричната победа с 3:0 над Макаби Тел Авив в Батуми в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Младият треньор поздрави играчите си за успеха, както и за демонстрирания борбен дух.

"За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим", каза Янев.

"Изиграхме много силен мач. Поздравявам отбора и всички хора в клуба и бай Добри, защото не е с нас, искаме утре да е с нас на Панчарево и да е щастлив от това, което направихме.

Радвам се, че Годой вкара, но никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата ни нападатели - Питас, Годой и Цварц, са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.

Благодаря на хората по трибуните, които ни подкрепиха тази вечер, всеки човек, който днес беше на трибуната, ни даде енергия. Искам да видя пълен стадион на реванша", каза още Янев.

Искам да кажа много неща на критиците, но позицията ми е такава, че трябва да устоявам на критиките. В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразения човек в държавата. Но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и желание и цялото си сърце за ЦСКА и няма да се променя", завърши Христо Янев.

Свързани статии:

Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
"Червените" се наложиха с 3:0 в Грузия.
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
"Червените" се наложиха с 3:0 в Грузия.
Чете се за: 03:27 мин.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Лига Европа

Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България
Чете се за: 01:17 мин.
Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин
Чете се за: 02:52 мин.
Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим
Чете се за: 01:00 мин.
Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ